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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu | İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü ve kalan maçları

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, grubun 3. maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı öncesinde Lazio'yu 1-0 mağlup ederken, Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Sarı kırmızılılar, Lokomotiv Moskova deplasmandan Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Grubu'nda kaçıncı sırada bulunuyor? İşte güncel durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 22:26 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 00:28
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu | İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü ve kalan maçları

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların bulunduğu grupta, 21 Ekim Çarşamba günü oynanan maçta Lazio ve Marsilya karşı karşıya gelmiş, müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?
Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanına grup lideri olarak giderken, maçtan Kerem'in golü sonrası 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU

1- GALATASARAY - 7 PUAN
2- LAZIO - 4 PUAN
3- MARSİLYA - 3 PUAN
4 - LOKOMOTIV MOSKOVA - 1 PUAN

İŞTE GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
Galatasaray - Lokomotiv Moskova - 04.11.2021
Galatasaray - Marsilya - 25.11.2021
Lazio - Galatasaray - 09.12.2021

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