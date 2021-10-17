Abdurrahim Albayrak'tan Falcao ve Sneijder örneği! "Bu transferler yine yapılacak"

Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Dün transferde örnek verdim. Ünal Aysal Başkanım da başkanlık makamını kullanarak bu transferleri yapacağım demişti. Ünal Aysal, "Başkan olarak Sneijder'i almak istiyorum, Drogba'yı almak istiyorum" dedi.

Mustafa Cengiz de "30 milyon Galatasaraylı, Falcao'yu istiyor. Ben de taraftarları kırmayacağım, yönetim olarak almak istiyoruz" dedi. Hiçbir transferi tek başıma yapmadım, yapamam da.