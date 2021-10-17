Haberler Galatasaray Abdurrahim Albayrak'tan Falcao ve Sneijder örneği! "Bu transferler yine yapılacak"

Abdurrahim Albayrak'tan Falcao ve Sneijder örneği! "Bu transferler yine yapılacak"

Son dakika spor haberi: Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. Yönetimde bulunduğu dönemde yapılan, Didier Drogba, Wesley Sneijder ve Radamel Falcao transferlerine atıfta bulunan Albayrak, "Hiçbir transferi tek başıma yapmadım. Türkiye'de bu transferler yine yapılacaktır." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 15:46 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 15:48
Abdurrahim Albayrak'tan Falcao ve Sneijder örneği! "Bu transferler yine yapılacak"

Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Dün transferde örnek verdim. Ünal Aysal Başkanım da başkanlık makamını kullanarak bu transferleri yapacağım demişti. Ünal Aysal, "Başkan olarak Sneijder'i almak istiyorum, Drogba'yı almak istiyorum" dedi.

Abdurrahim Albayrak'tan Falcao ve Sneijder örneği! "Bu transferler yine yapılacak"

Mustafa Cengiz de "30 milyon Galatasaraylı, Falcao'yu istiyor. Ben de taraftarları kırmayacağım, yönetim olarak almak istiyoruz" dedi. Hiçbir transferi tek başıma yapmadım, yapamam da.

Abdurrahim Albayrak'tan Falcao ve Sneijder örneği! "Bu transferler yine yapılacak"

Başkanımız ve yönetimin bana vermiş olduğu yetkilerle hareket ettim. Bu transferler son mu buldu sanıyorsunuz? Türkiye'de bu transferler yine yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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