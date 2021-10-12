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GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'e verilen milli aranın arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Galatasaray, ilk provasında Tuzlaspor'u 4-3 mağlup ederken ikinci hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Oğulcan Çağlayan, milli aranın kendileri için oldukça verimli geçtiğini söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 18:20
GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu!

Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı 3-3 sona eren hazırlık maçının ardından Oğulcan Çağlayan açıklamalarda bulundu.

Milli aranın verimli geçtiğini söyleyen Oğulcan, "Burada daha az süre alan bir oyuncu grubu yer aldı. Bizim için verimli bir dönem oldu. Doğruları cebimize koyup, yanlışlardan ders çıkarıp, takım arkadaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Hedefin şampiyonluk olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Ligde üst sıralara tırmanıp, ligin sonuna kadar orada kalacağız." ifadelerini kullandı.

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