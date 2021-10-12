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Galatasaray-İstanbulspor: 3-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Tuzlaspor ile oynanan maçı 4-3 kazanan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 17:52 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 18:12
Galatasaray-İstanbulspor: 3-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, 7. haftada Göztepe, 8. haftada Rizespor karşısında geriden gelerek kazandı ve lige tutundu. Milli arada Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapan Aslan, sahadan 4-3 galip ayrılmıştı. Sarı-Kırmızılılar, son hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 3-3 berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın golleri ikisi penaltıdan olmak üzere Mbaye Diagne ve Babel'in (p) ayağından gelirken, konuk ekibin gollerini Mertan Öztürk, Eduard Rroca ve Emir Gültekin kaydetti.

Galatasaray Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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