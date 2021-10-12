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GALATASARAY HABERLERİ: Hesaplar tutmadı! 3 yıldız...

Son dakika spor haberleri: Sezon başında gençleşme operasyonu kapsamında büyük değişim yaşayan Galatasaray'da gözden çıkarılan bazı isimlerle yollar ayrılamadı. Yüksek maliyetleri ve istikrarsız performansları nedeniyle gönderilmek istenen Sofiane Feghouli, Ryan Babel ve Mbaye Diagne ikna edilemedi ve takımda kaldı. Bu isimlerden 2'si teknik direktör Fatih Terim'in verdiği şanslarda daha hırslı ve istekli performans göstererek şimdilik göze girerken, kendisine çekidüzen vermeyen o futbolcuya böyle devam etmesi durumunda ocak ayındaki ara transfer döneminde alacakları ödenip veda edilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 14:08
GALATASARAY HABERLERİ: Hesaplar tutmadı! 3 yıldız...

Galatasaray sezon başı 11 yeni takviyeyle değişim ateşini yakmıştı. Sarı kırmızılılar buna karşılık yüksek maaş skalasında yer alan isimlerle de yollarını ayırmayı planlasa da hesaplar tutmadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Hesaplar tutmadı! 3 yıldız...

Başkan Burak Elmas'ın bizzat menajerleriyle de görüşüp kendilerine kulüp bulmalarını istediği Ryan Babel, Sofeane Feghouli ve Mbaye Diagne gibi yıldızlar kalmayı tercih etmesi üzerine teknik direktör Fatih Terim bu isimleri kazanma yolunu seçti.

GALATASARAY HABERLERİ: Hesaplar tutmadı! 3 yıldız...

FEGHOULI YOLCU GİBİ
Türkiye'nin haberine göre; Süper Lig'de ve Avrupa'da oyuncular zaman zaman on birde zaman zaman da sonradan süre aldı ama bu fırsatları pek kullanamadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Hesaplar tutmadı! 3 yıldız...

Rizespor maçında eski performanslarına göre daha hırslı ve istekli gözüken Babel ile son zamanlarda kendine çekidüzen veren Diagne'ye önümüzdeki maçlarla yine süre vermeyi planlayan Fatih Terim bu iki isimle ilgili kararını daha sonra verecek. Feghouli ise böyle devam ederse devre arasında alacakları verilip gönderilecek.

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