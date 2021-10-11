Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve transfer gelişmesi! Brentford ile anlaşma...

Galatasaray, yaz transfer sezonunun son günlerinde milli golcü Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan kiralamış ve forvet mevkine önemli bir takviye yapmıştı. Bilindiği üzere Cimbom, bu transferde ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarışmış ve oyuncu, sarı kırmızılıları seçmişti.

Sezona iyi bir şekilde başlayan Halil Dervişoğlu, zaman zaman Fatih Terim'den süre alırken, genç golcünün transferine ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı.