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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve transfer gelişmesi! Brentford ile anlaşma...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarda milli golcü Halil Dervişoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sezon başında Galatasaray'ın 1 milyon euroya kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun, bonservisinin alınmak istemesi halinde İngiliz kulübü ile o konuda anlaşmaya varıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 15:11
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve transfer gelişmesi! Brentford ile anlaşma...

Galatasaray, yaz transfer sezonunun son günlerinde milli golcü Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan kiralamış ve forvet mevkine önemli bir takviye yapmıştı. Bilindiği üzere Cimbom, bu transferde ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarışmış ve oyuncu, sarı kırmızılıları seçmişti.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve transfer gelişmesi! Brentford ile anlaşma...

Sezona iyi bir şekilde başlayan Halil Dervişoğlu, zaman zaman Fatih Terim'den süre alırken, genç golcünün transferine ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve transfer gelişmesi! Brentford ile anlaşma...

ÖNCELİK GALATASARAY'IN
Fatih Terim'in, Halil Dervişoğlu'nun takımda kalması için onay verdiği ve bunu yönetime ilettiği bilinirken, sarı kırmızılı kulüp de oyuncu için İngiliz ekibiyle söz kesti.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve transfer gelişmesi! Brentford ile anlaşma...

Buna göre sezon sonunda Halil için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı bilinen Brentford'un, transfer önceliğini Galatasaray'a verdi ve ön anlaşma yaptı.

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve transfer gelişmesi! Brentford ile anlaşma...

Brentford kulübü, Halil için kendine gelecek teklifleri değerlendirebilir ancak teklif yapılması halinde öncelik Galatasaray'ın oldu.

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