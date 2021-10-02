Organize işler!

POLİS OLAYLARI TIRMANDIRDI
Sarı-kırmızılı tribünler hareketlendi. Taraftar grupları birbirlerinin üzerine meşale attılar. Fransız polisi de biber gazı sıkarak olayların ateşini tırmandırdı. Marsilya tribünleri bu sırada ellerinde terör örgütünün bayraklarının bulunduğu çeşitli flamaları açarak Galatasaray taraftarını kızdırmayı südürdü. Teknik direktör Fatih Terim ve kaptan Fernando Muslera'nın devreye girmesiyle Galatasaray tribünü sakinleşirken Marsilya'da da Dimitri Payet kendi taraftarıyla konuştu. Maç 7 dakikalık ara sonrası başladı.