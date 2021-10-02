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Organize işler!

Marsilya tribünü olay çıkması için her şeyi yaptı. Avrupa Ligi'ndeki Marsilya-Galatasaray maçına tribün olayları damga vurdu. Galatasaray cephesi "Rakip sürekli tahrik etti. Polisler de çanak tuttu" dediler.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Organize işler!
Galatasaray'ın Marsilya ile deplasmanda oynadığı karşılaşma UEFA'nın yüksek risk grubuna girmişti. İki takımın da ateşli taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi için stat dışında önlemler alınmıştı. Ancak gün boyunca işler hiç de tahmin edildiği gibi gitmedi. Sokaklarda Galatasaraylı ve Marsilyalı taraftarlar hep birlikte tezahüratlar yapıyordu. Ancak statta işler değişti. Marsilya'nın holigan taraftarları rakip tribüne yaklaşıp Galatasaraylıları kızdıracak bayraklar açtılar.

POLİS OLAYLARI TIRMANDIRDI

Sarı-kırmızılı tribünler hareketlendi. Taraftar grupları birbirlerinin üzerine meşale attılar. Fransız polisi de biber gazı sıkarak olayların ateşini tırmandırdı. Marsilya tribünleri bu sırada ellerinde terör örgütünün bayraklarının bulunduğu çeşitli flamaları açarak Galatasaray taraftarını kızdırmayı südürdü. Teknik direktör Fatih Terim ve kaptan Fernando Muslera'nın devreye girmesiyle Galatasaray tribünü sakinleşirken Marsilya'da da Dimitri Payet kendi taraftarıyla konuştu. Maç 7 dakikalık ara sonrası başladı.
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