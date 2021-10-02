GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe Göztepe'nin yıldızı Dino Arslanagic'i istiyor!

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Göztepe'nin savunmadaki yıldızı Dino Arslanagic, şimdiden transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, Galatasaray'a giden Alpaslan Öztürk'ün yerine yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 28 yaşındaki stoper performansıyla, Süper Lig ekiplerini peşine taktı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılıların Belçika'nın Gent ekibinden renklerine bağladığı stoperi Galatasaray ve Fenerbahçe yakın takibine aldı. Bu sezon savunmasında sıkıntılar yaşayan iki ekibin de Belçikalıyı özel olarak izlettiği öğrenildi.
FATİH TERİM DE ÇOK BEĞENDİ
Özellikle Galatasaray scout ekiplerinin izlediği Dino Arslanagic'in performansını Fatih Terim'in geçen hafta oynanan karşılaşmada beğendiği öğrenildi. Göztepe ile 2023 yılına kadar kontrat yapan futbolcu için Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerinin ocak ayındaki ara transfer döneminde resmi teklif yapması bekleniyor. Boşnak uyruklu Dino, Fransız ekibi Lille'de yetişirken Belçika'da Standard Liege, Mouscron ve Antwerp ekiplerinde de görev yaptı.