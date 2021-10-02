GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe Göztepe'nin yıldızı Dino Arslanagic'i istiyor!

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Göztepe'nin savunmadaki yıldızı Dino Arslanagic, şimdiden transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, Galatasaray'a giden Alpaslan Öztürk'ün yerine yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 28 yaşındaki stoper performansıyla, Süper Lig ekiplerini peşine taktı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılıların Belçika'nın Gent ekibinden renklerine bağladığı stoperi Galatasaray ve Fenerbahçe yakın takibine aldı. Bu sezon savunmasında sıkıntılar yaşayan iki ekibin de Belçikalıyı özel olarak izlettiği öğrenildi.