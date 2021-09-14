Lazio mesaisi başladı

Sarı-kırmızılı teknik ekip son iki maçta yaşadığı sendromun alışkanlık haline gelmemesi adına kritik karşılaşmaya kadar mental çalışma da yapacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayıp son iki haftadır oluşan olumsuz havayı dağıtmayı hedefliyor.

İLK YENİLGİSİ

Galatasaray'ın konuk edeceği Lazio'da da moraller bozuk. Milan deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle dönen Başkent ekibi, ilk mağlubiyetini alırken Milan'a maç boyunca 21 şut atma imkanı tanıdılar. Kendileri 8 şut attı. Milanlı oyuncular 18 kez adam geçerken, Laziolular 8'de kaldı.

SARRI: ZOR MAÇ

G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio, Milan'a 2-0 yenilirken teknik direktör Maurizzio Sarri maçta takımı adına her şeyin kötü gittiğini söyledi. Artık Galatasaray maçını düşüneceklerini belirten Sarri, "Yine zor bir maç olacak. Üst düzey teknik oyunculara sahip bir ekip... Sonuca ulaşmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.