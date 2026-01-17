CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Başakşehir-Karagümrük MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Karagümrük MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Nuri Şahin yönetiminde üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk maçında hata yapmak istemiyor. Aleksandar Stanojevic ile yeni bir çıkış yolu arayan Fatih Karagümrük ise son sıraya demir atmış durumda. Futbolseverler merakla, "Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 09:36
Başakşehir-Karagümrük MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Nuri Şahin yönetiminde ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen turuncu-lacivertli ekip, sahadan kayıpsız ayrılmanın planlarını yapıyor. Aleksandar Stanojevic ile toparlanma arayışında olan ve ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük ise zorlu deplasmandan çıkış umuyor. Peki, Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR İLE KARAGÜMRÜK ARASINDA 23. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanan Başakşehir ile Fatih Karagümrük, 23. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 9 karşılaşmayı Başakşehir kazanırken, 8 mücadeleyi de Fatih Karagümrük üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ

TFF, Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı hakeminin Yasin Kol olduğunu açıkladı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Buğra Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Direnç Tonusluoğlu üstlenecek.

