Son dakika spor haberleri: Galatasaray yeni başlangıç için sahada! Tek hedef 3 puan

Yenilenen ve gençleşen kadrosuyla sezona başlayan Galatasaray, ligin en zor deplasmanlarından birine bugün çıkacak. Sarı- kırmızılılar, kritik Trabzonspor karşılaşmasında 3 puan için savaşacak. Sezona 3'te 3 ile başlayan rakibine karşı oynayacağı 90 dakikanın hazırlıklarını tamamlayan Cimbom, zorlu müsabaka öncesi geri sayıma geçti. Geçtiğimiz sezonun son 9 haftasından bu yana ligde 12 maçtır mağlubiyet yaşamayan Aslan, Trabzon'da yenilmezlik serisini de sürdürmeyi hedefliyor.

TAM 5 EKSİK VAR

Süper Lig'deki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 32. haftasında Hatayspor'a karşı alan Galatasaray, sonraki süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Bu sezon 3 maçın 2'sini kazanan, birinden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, bugünkü karşılaşmada tam 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Tedavisine devam edilen kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlanan Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli ile cezası süren- Marcao, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak.

ONLARA EMANET

Marcao'nun cezası nedeniyle oynamayacağı Trabzonspor karşılaşmasında Luyindama ve Nelsson stoper olarak görev yapacak. Hatay ve Kasımpaşa maçlarından sonra 3. kez bu ikili savunmanın göbeğinde birlikte oynayacak. Kalede Muslera, beklerde Yedlin-Aanholt'un forma giymesi beklenirken, ortada Taylan-Berkan-Cicaldau, önlerinde Morutan-Kerem, en uçta da Diagne gol arayacak.

KALEYİ KAPATAMADI!

G.SARAY, bu sezon oynadığı 9 resmi maçın 8'inde gol yedi. Şampiyonlar ve Avrupa Ligi elemelerindeki 6 maçta 10 gol atan sarı-kırmızılıların ağları ise 12 kez havalandı. Aslan, ligde de oynadığı 3 maçta yalnızca Giresunspor'a kalesini kapatırken, Hatay'ın 1, Kasımpaşa'nın da 2 golüne engel olamadı.

22 GÜNDE 7 SINAV

kadrosuyla yeni sezonda yoğun bir maratona giren Galatasaray, 22 günde birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Aslan, ekim ayındaki milli araya kadar toplam 7 maç oynayacak. Aslan sırasıyla Trabzon (d), Lazio, Alanya, Kayseri (d), Göztepe, Marsilya (d) ve Çaykur Rize (d) ile kozlarını paylaşacak.