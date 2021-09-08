Gurur duyduk

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray League of Legends Takımı, Başkan Burak Elmas'ı ziyaret etti. Elmas, yeni gelişen bu spor dalında ciddi emek ve çalışmanın neticesinde önemli bir başarı elde edildiğini vurguladı. Elmas, "Bizi çok gururlandırdılar. Şimdi de dünya şampiyonasına gidecekler. Umuyorum ki orada da güzel sonuçlar alırlar. Genç ve uluslararası bir ekip" diye konuştu.
ÇOK CİDDİ EMEK VERİLİYOR
Başkan Burak Elmas, E-Spor ile eskiden ilgilendiğini ifade ederken, "Geçmişte oynadığım çok oyun vardı. League of Legends finalini seyrettim. Biraz da oynayarak öğrenmek daha kolay oluyor. Ortada çok büyük emek var. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak ciddi bir çalışma var" dedi.