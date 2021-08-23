Galatasaray Hatayspor : 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in ikinci haftası sona erdi. Günün son maçında Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hatayspor'u konuk etti.

Heyecan dozunun yüksek olduğu mücadelede Aslan son dakikalarda güldü. Karşılıklı gollere sahne olan maç 2-1 sona erdi.

Karşılaşmada Galatasaray'ın golleri Feghouli ve Luyindama'dan gelirken, Hatayspor'un golünü Lobjanidze kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6'ya yükseltirken Hatayspor ise 1 puanda kaldı.

ASLAN'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Randers maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Lige deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılı ekip, 2. haftada Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 11'de 5 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, müsabakada Fernando Muslera, Sacho Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne ilk 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Emre Kılınç yer aldı.

Fatih Terim, Randers karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Yedlin, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekti. Terim, bu oyuncuların yerine Boey, Nelsson, Cicaldau, Feghouli ile Diagne'yi oynattı.

NELSSON İLK 11'DE

Galatasaray'da yaklaşık 2 haftadır lisansı çıkarılamadığı için forma giyemeyen stoper Victor Nelsson, ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Lisansı dün öğle saatlerinde çıkarılan Danimarkalı futbolcu, Hatayspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

FALCAO KADROYA ALINMADI

Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Randers karşılaşmasına sonradan giren Falcao, Atakaş Hatayspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.

Tribünde yaklaşık 5 bin taraftar

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda müsabakayı yaklaşık 5 bin sarı-kırmızılı taraftar izledi.

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki yenileme çalışmalarından dolayı Hatayspor maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında stat kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar alınma hakkı tanınırken, karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi.

HATAYSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ilk haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Bordo-beyazlı ekip, Galatasaray mücadelesine Munir Mohamedi, Kamil Ahmet Çörekçi, Samuel Adekugbe, Ruben Ribeiro, Fatih Kuruçuk, Simon Falette, Saba Lobjanidze, Mehdi Boudjemaa, Mame Diouf, Emre Çolak ve Dylan Saint Louris ilk 11'i ile başladı.

Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Abdullah Yiğiter, Burak Öksüz, Eren Fansa, Burak Can Çamoğlu, Onur Ergün, Adama Traore, Muhammed Kesselly Kamara, Sadık Baş, Bülent Cevahir ve Ayoub El Kaabi yer aldı.

Ömer Erdoğan, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Onur Ergün, Kamara ve Burak Öksüz'ü yedeğe çekti. Erdoğan, Galatasaray maçında Falette, Lobjanidze ve Fatih Kuruçuk'u oynattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ tarafta topu alan Kamil Ahmet'in yerden ceza sahası içine verdiği pasta Lobjanidze'nin dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

10. dakikada Diagne, orta alanda kaptığı topu Berkan'a verdi. Berkan'ın ceza sahası içine çalımlarla girip pası Diagne'ye bıraktı. Topu Diagne öncesinde Hatayspor savunması araya girerek uzaklaştırdı.

30. dakikada Kerem'in verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Cicaldau'nun şutunda meşin yuvarlak direkten dönüp Feghouli'nin önünde kaldı. Cezayirli oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1

43. dakikada sağ taraftan Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Fatih Kurucuk'un kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.