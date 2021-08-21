Son dakika spor haberi: Menajeri doğruladı! Pablo Galdames adım adım Galatasaray'a

Sarı-kırmızılı takımın gündeminde olduğu iddia edilen ön libero Pablo Galdames konusu gittikçe ciddiyet kazanırken, oyuncunun menajerinden de br açıklama geldi. Leo Rodriguez, İtalyan basınına verdiği demeçte 24 yaşındaki futbolcunun G.Saray'la ilişkisini doğruladı. Nicolo Schira, imzalı haberde, sarı-kırmızılıların Galdames için görüşmeleri başlattığı duyuruldu. tuttomercato sitesi de geçtiğimiz günlerde "Galdames için Türkiye olası bir destinasyon. Şu anda Udinese, Cagliari ve Genoa; Arjantin'deki kulübünden ayrılan Şilili futbolcu için görüşmeler yapıyor. Galdames, Türkiye'den aldığı teklifi değerlendirmek için süre istedi" haberini yapmıştı.