Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan şoku! En az 3 hafta yok

Galatasaray'da Arda Turan şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılıların Randers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off maçında sakatlanan yıldız isme dair Cimbom, yazılı açıklama yayınladı.



İşte o açıklama:



"UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile deplasmanda oynadığımız Play-off maçının son dakikasında sakatlanan Arda Turan'ın bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

EN 3 HAFTA YOK

Arda Turan'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor.