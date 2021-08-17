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Son dakika Galatasaray haberleri | Ryan Babel'den flaş paylaşım!

Süper Lig'de ilk haftanın son maçında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Ryan Babel, maç sonunda flaş bir paylaşım yaptı. Son dakikalarda bir pozisyonda penaltı bekleyen Hollandalı yıldız, hakemden istediği reaksiyonu alamamıştı. Babel maç sonunda ayağının son durumunu paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 08:39
Son dakika Galatasaray haberleri | Ryan Babel'den flaş paylaşım!

Galatasaray'ın Giresunspor deplasmanında 2-0 kazandığı maçın son bölümünde Babel, bacağına gelen tekmeye devam kararı veren hakeme sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ryan Babel, karşılaşmanın ardından kişisel Instagram hesabından bacağına gelen darbeyi gösteren bir fotoğraf paylaştı. Hollandalı oyuncu fotoğrafa "Hakem: O sana dokunmadı dedi" yazısını ekleyerek bacağındaki izin görüntüsünü paylaştı.

Erman Toroğlu maçın ardından yaptığı pozisyon değerlendirmesinde, "Babel'in ayağına basılan pozisyon net penaltı ve rakip oyuncu kırmızı kart görmeliydi." yorumunu yaptı.


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