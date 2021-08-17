Son dakika Galatasaray haberleri | Ryan Babel'den flaş paylaşım!

Galatasaray'ın Giresunspor deplasmanında 2-0 kazandığı maçın son bölümünde Babel, bacağına gelen tekmeye devam kararı veren hakeme sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ryan Babel, karşılaşmanın ardından kişisel Instagram hesabından bacağına gelen darbeyi gösteren bir fotoğraf paylaştı. Hollandalı oyuncu fotoğrafa "Hakem: O sana dokunmadı dedi" yazısını ekleyerek bacağındaki izin görüntüsünü paylaştı.

Erman Toroğlu maçın ardından yaptığı pozisyon değerlendirmesinde, "Babel'in ayağına basılan pozisyon net penaltı ve rakip oyuncu kırmızı kart görmeliydi." yorumunu yaptı.



