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Son dakika Galatasaray haberleri | Fotomaç'ın usta isimleri Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayını yorumladı!

Süper Lig'in ilk haftasında heyecan sona erdi. Son maçta Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlandı. Ancak Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması her şeyin önüne geçti. Fotomaç'ın usta isimleri Levent Tüzemen ve Serkan Korkmaz da geceye damga vuran bu olayı köşelerine taşıdı. İşte o yazılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 07:47
Son dakika Galatasaray haberleri | Fotomaç'ın usta isimleri Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayını yorumladı!

Levent Tüzemen | Hesap sorulmalı

Giresun'da geceye damga vuran olay Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e önce kafa atması sonra da eliyle iteklemesiydi. Bir çirkinlik karşısında Marcao'ya bir disiplin cezası uygulamalıdır. Terim de Marcao'ya hesabını sormalıdır.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fotomaç'ın usta isimleri Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayını yorumladı!

Maça gelince; Diagne'ye ister egoist deyin, isterse gamsız yakıştırmasını ama adamın kartvizitinde "Golcü" yazıyor. Diagne gol atıyor, penaltı yaptırıyor ve penaltı da kaçırıyor ancak pozisyonları iyi takip ediyor. Galatasaray'ın ilk golü Diagne'nin takipçiliğiyle geldi. Kazanılan ikinci penaltıda Diagne, Giresun savunmasına kendini unutturup ofsayta düşmeden topla buluştu ve şut atacağı sırada rakibi tarafından indirildi. Bu pozisyonda saçma olan Sivas'taki kupa maçından bu yana her Galatasaray maçında "Arıza" yapmaya özen gösteren yardımcı hakem Erdinç Sezertan bir metre geriden çıkan Diagne'ye ofsayt bayrağı kaldırdı. Aynı hakem Rize'de maalesef Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyon öncesi 2 metre ofsayt olan Rizeli oyuncu için bayrağını kaldırmamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fotomaç'ın usta isimleri Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayını yorumladı!

Galatasaray ilk gole kadar Giresunspor'un alan savunmasını aşamadı. Kanatlardan hücum etmeyi sadece iki bek Aanholt ile Boey'e bırakmak gol üretmek için yeterli olmaz. Hücuma çabuk çıkan, çalım becerisi olan ve savunmaya hızla dönen Boey'i beğendim. Aaanholt tekniği ve topa hükmetmesi kusursuz ama araya bırakmak istediği toplarda daha garantili oynamalı. Berkan-Taylan ikilisi orta alanda baskı yiyince topu etkili pasa dönüştürmekte zorlandı. Ancak rakip savunma arkasına doğru koşu yapan Feghouli'ye Taylan'ın attığı pas mükemmeldi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fotomaç'ın usta isimleri Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayını yorumladı!

Serkan Korkmaz | Marcao'nun ayıbı

Marcao'nun Kerem'e saldırması sadece maçın DEĞİL her şeyin önüne geçti bir anda. Her ne gerekçeyle olursa olsun "kabul edilemez" bir davranış. Marcao'nun kırmızı kartı TFF disiplin talimatına göre doğru. Böylesine abartılı bir şiddet gösterisinin TFF disiplin kurulu tarafından en ağır şekilde cezalandırılması da yeterli olmayacak (mevzuat uyarınca üç ila altı maç). Mevzu, Marcao ile Kerem'i "öpüştürüp barıştırarak" geçiştirilecek türden değil. Galatasaray Kulübü de gereğini yapmalı kanaatindeyim. Kerem'in olayın hemen sonrasında hocasına "sadece 'sus' dedim hocam" ifadesi dudaklarından net olarak okunuyordu.

Son dakika Galatasaray haberleri | Fotomaç'ın usta isimleri Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayını yorumladı!

Kerem'i bu denli ağır darp edilmesine rağmen soğukkanlı kalışından ve profesyonelce davranışından ötürü tebrik ediyorum. Galatasaraylı bir sporcu, her ne koşulda olursa olsun kendi takım arkadaşına, -hem demüsabaka esnasında SAL DI RA MAZ! Açık konuşayım bu dehşet verici kavgayı ayıran iki kişinin, sıklıkla kiralan Diagne ve ilk maçına çıkan Cicaldau olması da ayrıca dikkatimi çekti. Konunun takım içindeki daha büyük bir gruplaşmaya dair olma olasılığı da Terim ve yönetim tarafından göz ardı edilmemeli. Maçlar kazanılır ya da kaybedilir ama Galatasaray'ı Galatasaray yapan şeyler, galibiyetler, puanlar değil, değerleridir. Marcao; umarım şu an utancından yerin dibine girmişsindir. Keza herkesin, özellikle de çocuklarıyla maç izleyen tüm ebeveynlerin tüm keyfine kan doğradın.

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