Haberler Fenerbahçe Son dakika haberleri: Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Abdou Harroui hangi takıma transfer olacak? Anlaşma açıklandı...

Son dakika haberleri: Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Abdou Harroui hangi takıma transfer olacak? Anlaşma açıklandı...

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisinin olduğu bilinen Abdou Harroui ile ilgil flaş bir gelişme yaşandı. Hollanda temsilcisi Sparta Rotterdam, Abdou Harroui transferi için bir kulüple anlaşmaya vardıklarını ve oyuncunun şu anda transfer için görüşme halinde olduğunu duyurdu. Peki, Abdou Harroui Fenerbahçe'ye mi Galatasaray'a mı transfer olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 16:14 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 16:15
Son dakika haberleri: Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Abdou Harroui hangi takıma transfer olacak? Anlaşma açıklandı...

Bilindiği gibi Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor… Pereira ve Fatih Terim, Harroui'nin takıma katılmasını istiyor. Yıldız oyuncunun iki kulüpten birine imza attığı iddia edildi.

Hollandalı merkez orta sahanın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro…

Takvim'in haberine göre, genç yıldız 2018 yılından beri Sparta Rotterdam'da forma giyiyordu. Genç oyuncu orta sahanın sağında ve ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor.

Kariyerinde 158 maça çıkan Harroui, 34 gol atarken 21 de asiste imza attı. Hollanda Ligi'nde ise 60 maça çıktı. 10 gol ve 12 asist üretti.

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