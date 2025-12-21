CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Corendon Alanyaspor'dan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında net galibiyet: 2-0

Corendon Alanyaspor'dan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında net galibiyet: 2-0

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 14:20 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 16:27
Corendon Alanyaspor'dan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında net galibiyet: 2-0

Trendyol Süper Lig'de heyecan 17. haftasında Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması ile devam etti. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesi dakika 13'te Alanyasporlu Hwang Ui-jo'nun golü ile aralandı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Corendon Alanyaspor, ikinci yarıda Güven Yalçın ile farkı 2'ye çıkardı ve 58. dakikada skoru atadı: 2-0.

Bu sonuç ile birlikte Corendon Alanyaspor, Süper Lig'deki 7 maçlık galibiyet hasretini bu karşılaşma ile bozarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

