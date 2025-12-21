Corendon Alanyaspor'dan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında net galibiyet: 2-0

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan 17. haftasında Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması ile devam etti. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesi dakika 13'te Alanyasporlu Hwang Ui-jo'nun golü ile aralandı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Corendon Alanyaspor, ikinci yarıda Güven Yalçın ile farkı 2'ye çıkardı ve 58. dakikada skoru atadı: 2-0.

Bu sonuç ile birlikte Corendon Alanyaspor, Süper Lig'deki 7 maçlık galibiyet hasretini bu karşılaşma ile bozarak 3 puanı hanesine yazdırdı.