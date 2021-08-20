Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da orta saha alarm verdi! Cicaldau'nun performansı merak ediliyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da orta saha alarm verdi! Cicaldau'nun performansı merak ediliyor

Son dakika Galatasaray spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımda orta sahadaki yaratıcı oyuncu eksikliği dikkat çekti. Rumen 10 numara Alexandru Cicaldau'yu play-off turunda oynatamayan Aslan, yıldız ismin sonraki turlarda göstereceği performansı merak ediyor. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 10:32
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da orta saha alarm verdi! Cicaldau'nun performansı merak ediliyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka'nın Randers takımı ile karşılaşan Galatasaray'da, orta sahadaki eksiklik dikkat çekiyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yaz transfer sezonunda bu zamana kadar 8 transfer yapan Galatasaray oynadığı 7 resmi mücadelede yaratıcı orta saha oyuncusu eksikliğini fazlasıyla yaşıyor. Poziyon üretmekte kısır bir görüntü sergileyen sarı-kırmızılılar orta sahaya takviye olarak Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Aytaç Kara isimlerini kadrosuna kattı.

10 numara pozisyonuna Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağlayan Aslan, Cicaldau'dan UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yararlanamayacak fakat grup aşamalarında forma giyebilecek. On numara eksikliğini bu transferle gidermek isteyen Galatasaray'da Rumen on numaranın performansı merakla bekleniyor.

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