Son dakika spor haberi: Galatasaray'da orta saha alarm verdi! Cicaldau'nun performansı merak ediliyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka'nın Randers takımı ile karşılaşan Galatasaray'da, orta sahadaki eksiklik dikkat çekiyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yaz transfer sezonunda bu zamana kadar 8 transfer yapan Galatasaray oynadığı 7 resmi mücadelede yaratıcı orta saha oyuncusu eksikliğini fazlasıyla yaşıyor. Poziyon üretmekte kısır bir görüntü sergileyen sarı-kırmızılılar orta sahaya takviye olarak Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Aytaç Kara isimlerini kadrosuna kattı.

10 numara pozisyonuna Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağlayan Aslan, Cicaldau'dan UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yararlanamayacak fakat grup aşamalarında forma giyebilecek. On numara eksikliğini bu transferle gidermek isteyen Galatasaray'da Rumen on numaranın performansı merakla bekleniyor.