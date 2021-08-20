Son dakika spor haberi: Spor yazarları Randers-Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - ACİL İHTİYAÇLAR
Ciddi bir rotasyon yapan Fatih Terim, Danimarka'daki maçta kadrodaki tüm oyunculara "hiç kimsenin yeri garanti değil" mesajını verdi adeta. Yakın zamana kadar maç önü seremonilerinde "İstiklal Marşı okuyan oyuncusu yok" şeklinde eleştirilen Galatasaray'ın altı Türk isimle sahaya çıkması enteresandı.
Oyuna sonradan giren Arda ve Aytaç'la birlikte, dün akşam sarı-kırmızılı formayla tam 8 futbolcu izlemiş olduk. Kadroda minimum üç futbolcu oynatma zorunluluğu uyarınca özellikle odaklandığım bu 8 ismin yarısından fazlasının henüz Galatasaray seviyesinde olmadıklarından bir kez daha emin oldum. Galatasaray'ın öncelikli ihtiyaçları; bir altı numara, bir kaleci, bir sol stoper, hatta bir de sağ stoper gibi duruyor, zannımca.
Dün geceye dair bir başka dikkat çekici detay da; kulüp başkanı Elmas'ın kendilerinden takım bulmasını istediği Feghouli ve Falcao'nun yine süre almalarıydı. Bu iki isimden Feghouli için hala bir talip olmamasına sevinenlerin sayısı az değildir tahminimce.