Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Marcao'nun ardından bu kez de Luyindama-Kerem Aktürkoğlu gerginliği! Fatih Terim sinirlendi

Son dakika spor haberi: Marcao'nun ardından bu kez de Luyindama-Kerem Aktürkoğlu gerginliği! Fatih Terim sinirlendi

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Danimarka ekibi Randers'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada dikkat çeken bir an yaşandı. Ligde oynanan Giresunspor maçında Marcao'nun yumruk attığı Kerem Aktürkoğlu'na bu kez Luyindama'dan şok bir çıkış geldi. Bu olay teknik direktör Fatih Terim'i hayli kızdırdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 09:21
Son dakika spor haberi: Marcao'nun ardından bu kez de Luyindama-Kerem Aktürkoğlu gerginliği! Fatih Terim sinirlendi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar tur şansını İstanbul'da oynanacak ikinci maça bıraktı.

Son dakika spor haberi: Marcao'nun ardından bu kez de Luyindama-Kerem Aktürkoğlu gerginliği! Fatih Terim sinirlendi

Randers-Galatasaray maçının ilk yarısında sürpriz bir an yaşandı. Milliyet'te yer alan habere göre Giresunspor maçında Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olayların yankıları devam ederken bu kez Luyindama, genç yıldıza maç içinde sert çıktı.

Son dakika spor haberi: Marcao'nun ardından bu kez de Luyindama-Kerem Aktürkoğlu gerginliği! Fatih Terim sinirlendi

Marcao ile Kerem arasında yaşananların ardından bu kez Luyindama ile Kerem arasında diyalog yaşandı. Golden birkaç dakika önce sarı-kırmızılıların savunmasında yer alan Luyindama, oyundan dolayı Kerem'e çıkıştı.

Son dakika spor haberi: Marcao'nun ardından bu kez de Luyindama-Kerem Aktürkoğlu gerginliği! Fatih Terim sinirlendi

Bunu gören Fatih Terim, defanstaki oyuncusunun sakin olmasını istedi. Galatasaraylı iki futbolcu arasında yaşanan bu olayın sadece birkaç dakika sonrasında topu alan Kerem, çok iyi bir vuruşla takımını öne geçirdi. Adeta ağlamaklı olan futbolcunun bu tavrı gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu, oyundan alınırken, giren Babel de onu tebrik etti.

Son dakika spor haberi: Marcao'nun ardından bu kez de Luyindama-Kerem Aktürkoğlu gerginliği! Fatih Terim sinirlendi

Galatasaray'da sezonun en flaş ismi Kerem Aktürkoğlu oldu. Genç yıldız yeni sezona muhteşem bir giriş yaparken St. Johnstone ve Randers maçlarında attığı 2 gol ve yaptığı 3 asistle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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