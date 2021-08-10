Son dakika transfer haberleri | Victor Nelsson Galatasaray'a transferini kendisi duyurdu!

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Takıma Marcao'nun yanına bir stoper arayan teknik direktör Fatih Terim, yöneticilere Victor Nelsson ismini vermişti.

Sarı kırmızılıların her konuda anlaşmaya vardığı Nelsson da transferi doğruladı. Milliyet'te yer alan habere göre genç stoper, 'Galatasaray'da mısın?' sorusuna 'evet' dedi.





Galatasaray'ın anlaştığı ve bu hafta İstanbul'a getirip sözleşme imzalayacağı Danimarka'nın FC Kopenhag takımında forma giyen stoper Victor Nelsson dünkü antrenman sonrası konuştu. Kopenhag'ın önceki gün başkent derbisinde Bröndby'yü 4-2 yendiği maçta son dakikada oyuna alınan ve taraftarına veda eden oyuncu, dün de arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.

Nelsson, 'Galatasaray'a transfer oldun mu?' sorusuna, 'evet' yanıtını verdi.