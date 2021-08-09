Son dakika transfer haberleri: Wayne Rooney'den flaş Kamil Jozwiak açıklaması! Galatasaray...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Derby County'den Kamil Jozwiak'ı gündemine alırken, İngiliz ekibinin teknik direktörü Wayne Rooney'den flaş bir açıklama geldi.

"AYRILMASINI İSTEMİYORUM"

İngiliz teknik adam, oyuncusunun takımdan ayrılmasını istemediğini belirterek, "Takımdan oyuncuların ayrılmasına izin veremeyiz. Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'ın Kamil ile ilgilendiğini ilk kez duydum. Bizim transferlere ihtiyacımız var, oyuncuların ayrılmasına değil" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Lech Poznan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Derby County'de 42 karşılaşmada oynayarak 1 gol ve 3 asist katkısı veren Kamil Jozwiak'ı uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scout ekibi bu transfere onay verdi.

Jozwiak'ın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu sağ kanatta da görev yapabiliyor.