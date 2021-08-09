Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Sola Jozwiak sağa Muric

Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor ve herkesin gözü yeni gelecek oyuncularda... Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi ön elemelerine de kötü bir başlangıç yaptı. Zayıf rakibi St. Johnstone ile İstanbul'da 1-1 berabere kaldı. Oynanan 3 maçta da kanatlar işlemezken bu durum teknik heyeti harekete geçirirken Derby County'den Kamil Jozwiak ve Rijeka'dan Robert Muric gündemde...

İNGİLTERE'DE TUTUNAMADI Geçen yaz da Jozwiak ile ilgilenen Galataasatmadan bonservis harcama hakkı yoktu ve Lech Poznan'a 4.5 milyon euro ödeyen Derby County işi bitirmişti. Ancak Championship'te vasat bir performans ortaya koyunca 23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu bir sene sonra yeniden Aslan'ın gündemine geldi. Kamil Jozwiak'ın mali şartları araştırılırken, Derby County cephesinin transfere olumlu yaklaştığı bildirildi.