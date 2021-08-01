Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş Morutan açıklaması

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş Morutan açıklaması

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim, Rumen futbolcu Morutan olmuştu. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Morutan için hiç resmi görüşmemiz olmadı" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 15:36 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 15:56
Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş Morutan açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim, Rumen futbolcu Morutan olmuştu.

Rumen basınında çıkan haberlerde Cimbom'un Rumen futbolcu için FCSB ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Morutan açıklamasında bulundu.

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Morutan için hiç resmi görüşmemiz olmadı" dedi.

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