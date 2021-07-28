Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti | Galatasaray - PSV Eindhoven: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray, 5-1'in rövanşında PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele Hollanda temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



PSV'ye galibiyeti getiren goller 37. dakikada Chukwunonso Madueke ve 59. dakikada Marco van Ginkel'den geldi.

Galatasaray'ın tek sayısı ise 83. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.

Bu skorla sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar ilk maçını 5 Ağustos'ta sahasında oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim deplasmanda oynanan mücadeleye göre 3 değişiklik yaptı. Terim, Alpaslan Öztürk, Arda Turan ve Ryan Babel'in yerine DeAndre Yedlin, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed'e görev verdi. Hollanda'da oynanan ilk maçta Senegalli golcü Mbaye Diagne yer almamıştı. Diagne rövanş karşılaşmasına yedek olarak başladı.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın TFF 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'nden yeni transferi Barış Alper Yılmaz, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Teknik Direktör Fatih Terim, PSV karşısında 21 yaşındaki genç oyuncuya ilk 11'de şans verdi.

Galatasaray mücadeleye; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Yedeklerse ise Berk Balaban, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Radamel Falcao, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Ozornwafor, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne bekledi.