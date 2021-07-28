Haberler Galatasaray Galatasaray - PSV maçında Fatih Terim'den Fernando Muslera'ya tepki! "O topu da tut artık" (GS spor haberi)

Galatasaray - PSV maçında Fatih Terim'den Fernando Muslera'ya tepki! "O topu da tut artık" (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Endhoven ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 37. dakikasında PSV 1-0 öne geçti. Golün ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterdi. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 22:03 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 22:12
Galatasaray - PSV maçında Fatih Terim'den Fernando Muslera'ya tepki! "O topu da tut artık" (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Endhoven ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında PSV 1-0 öne geçti. Golün ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterdi.



Topu uygun poisyonda tutmak yerine yumruklayarak uzaklaştırmak isteyen Uruguaylı file bekçisinin bu hareketine Fatih Terim saha kenarında çok sinirlendi.

Tecrübeli teknik adam, "O topu da tut artık" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR:

Görüntüler Spor Smart'tan alınmıştır...

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