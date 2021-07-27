Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz hamle! Luyindama'nın yerine David Zima

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz hamle! Luyindama'nın yerine David Zima

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferde genç isimlere yönelen Cimbom gözden düşen Luyindama'yı elden çıkarmayı planlıyor. Galatasaray, Kongolu yıldızın yerine scout ekibinin önerdiği Slavia Prag'ın 20 yaşındaki stoperi David Zima'yı kadrosuna monte etmeyi düşünüyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz hamle! Luyindama'nın yerine David Zima

G.Saray'da gençlik ateşi sönmüyor... Sarı-Kırmızılılar, stoper hattını da genç bir oyuncuyla takviye etmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, performansıyla gözden düşen Luyindama'yı satarak kadroda genç bir isme yer açmayı planlıyor. Aslan böylece gençlik operasyonuna devam edecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz hamle! Luyindama'nın yerine David Zima

ÖNCE GÖNDERMESİ GEREKİYOR
Takvim'in haberine göre; Aslan'ın Luyindama'yı takımdan gönderdikten sonraki hedefi ise Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki stoper David Zima... Luyindama gittikten sonra Çek futbolcu ile temas kurulacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz hamle! Luyindama'nın yerine David Zima

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
Geçen yıl Olomouc'tan 1.3 milyon Euro bonservis ücretiyle Slavia Prag'a transfer olan Zima'nın güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro. Genç yıldızın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz hamle! Luyindama'nın yerine David Zima

ÖN LİBERO DA OYNAYABİLİYOR
Zima genç yaşına rağmen Çekya Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi. Genç yıldızın peşinde İtalyan ve Alman kulüplerinin de olduğu öğrenildi. David Zima, ön liberoda da oynayabiliyor.

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