Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz hamle! Luyindama'nın yerine David Zima

G.Saray'da gençlik ateşi sönmüyor... Sarı-Kırmızılılar, stoper hattını da genç bir oyuncuyla takviye etmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, performansıyla gözden düşen Luyindama'yı satarak kadroda genç bir isme yer açmayı planlıyor. Aslan böylece gençlik operasyonuna devam edecek.
G.Saray'da gençlik ateşi sönmüyor... Sarı-Kırmızılılar, stoper hattını da genç bir oyuncuyla takviye etmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, performansıyla gözden düşen Luyindama'yı satarak kadroda genç bir isme yer açmayı planlıyor. Aslan böylece gençlik operasyonuna devam edecek.
ÖNCE GÖNDERMESİ GEREKİYOR
Takvim'in haberine göre; Aslan'ın Luyindama'yı takımdan gönderdikten sonraki hedefi ise Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki stoper David Zima... Luyindama gittikten sonra Çek futbolcu ile temas kurulacak.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
Geçen yıl Olomouc'tan 1.3 milyon Euro bonservis ücretiyle Slavia Prag'a transfer olan Zima'nın güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro. Genç yıldızın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.