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Feghouli gitti geldi

Galatasaray'da gozden duşen Feghouli kafa karıştırdı! Takımdaki geleceği merak konusu olan oyuncu dikkat ceken bir hamle yaparak sosyal medya hesabının biyografi bolumunden 'Galatasaray' yazısını kaldırmıştı. Bir yıl daha sozleşmesi bulunan Feghouli'nin "Olympiakos'la anlaştığı' iddiaları ortaya atılırken yıldız oyuncu, dun 'Galatasaray' yazısını yeniden ekledi. Bu durum taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 06:50
Feghouli gitti geldi
Galatasaray'da gozden duşen Feghouli kafa karıştırdı! Takımdaki geleceği merak konusu olan oyuncu dikkat ceken bir hamle yaparak sosyal medya hesabının biyografi bolumunden 'Galatasaray' yazısını kaldırmıştı. Bir yıl daha sozleşmesi bulunan Feghouli'nin "Olympiakos'la anlaştığı' iddiaları ortaya atılırken yıldız oyuncu, dun 'Galatasaray' yazısını yeniden ekledi. Bu durum taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.
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