Gözler Udinese’de

Galatasaray, Larsen konusunda bir ileri bir geri gidiyor. Oyuncuyu ikna etti. Ancak Udinese ile arada uçurum var. Teklif edilen rakam 3.2 milyon euro. İtalyanların istediği rakam 6 milyon euro... Tuttosport gazetesi ise haberinde, "Galatasaray, Stryger Larsen için fren yaptı. Ama izlenim şu ki Danimarkalı Türkiye'ye gitmeye hevesli. Çünkü kendisine ödenecek rakamdan memnun. Udinese'den kazandığının çok çok daha fazlasını İstanbul'da alacak. Türkler, şimdi Larsen'in de ikna sürecine dahil olmasını bekliyor" ifadeleri kullanıldı.