Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Leicester ile Rachid Ghezzal pazarlığı! İşte masadaki rakam... (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Leicester ile Rachid Ghezzal pazarlığı! İşte masadaki rakam... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer hazırlıklarına son sürat devam eden sarı kırmızılılarda tek hedef Rachid Ghezzal'da mutlu sona ulaşmak. “Galatasaray istediği oyuncuyla görüşür” diyerek meydan okuyan Elmas, Ghezzal’ın transferini bitirmek için yoğun çaba harcıyor. İşte tüm detaylar ve masadaki rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Leicester ile Rachid Ghezzal pazarlığı! İşte masadaki rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray, Rachid Ghezzal'ı çok istiyor. Nitekim Başkan Burak Elmas basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Evet Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncu ile görüşürüz. Hocamız isterse, maliyeti uygunsa ve karakteri Galatasaray'da oynamaya uygunsa o kişiyi transfer edeceğiz" ifadesini kullandı ve niyetlerinin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. Leicester City ile görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Leicester ile Rachid Ghezzal pazarlığı! İşte masadaki rakam... (GS spor haberi)

İngiliz ekibi ise önce Beşiktaş sonra da G.Saray'ın istekli olması nedeniyle "tok satıcı" rolünü oynuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyu öncelikli olarak kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Satın alma opsiyonu için de 5 milyon euro vermeye hazır. Ancak İngilizlerin 2 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu bonservisiyle satmayı planladığı ve 7 milyon euro istediği öğrenildi. Galatasaray ise fiyatı aşağıya çekmeye uğraşıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Leicester ile Rachid Ghezzal pazarlığı! İşte masadaki rakam... (GS spor haberi)

2017'DE ASLAN'I REDDETMİŞTİ

Aslında Galatasaray ile Rachid Ghezzal'ın ilişkisi 2017 yılına dayanıyor. O dönemde sarı- kırmızılı takımın teknik direktörü olan İgor Tudor, Cezayirli oyuncunun transfer edilmesini istemişti. Hatta menajeri Tony Seric, Ghezzal'ın o dönemdeki menajeri Nikola Franco ile bir araya gelmişti. Galatasaray o dönemde Lyon'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ghezzal'a 4 yıllık teklif yapmış ancak oyuncu o dönemde Monaco'ya gitmeyi tercih etmişti. Bu kez görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Leicester ile Rachid Ghezzal pazarlığı! İşte masadaki rakam... (GS spor haberi)

VAZGEÇMEK YOK

Ghezzal konusunda Galatasaray'ın asla geri çekilmeyeceği, işi bitine kadar sonuna kadar gitme kararı aldığı öğrenildi. Başkan Elmas'ın Ghezzal'ı transfer ederek hem kadroyu önemli bir oyuncuyla güçlendirmek hem de taraftarları sevindirmeyi hedefliyor.

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