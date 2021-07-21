Son dakika Galatasaray transfer haberi: Leicester ile Rachid Ghezzal pazarlığı! İşte masadaki rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray, Rachid Ghezzal'ı çok istiyor. Nitekim Başkan Burak Elmas basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Evet Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncu ile görüşürüz. Hocamız isterse, maliyeti uygunsa ve karakteri Galatasaray'da oynamaya uygunsa o kişiyi transfer edeceğiz" ifadesini kullandı ve niyetlerinin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. Leicester City ile görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor.

İngiliz ekibi ise önce Beşiktaş sonra da G.Saray'ın istekli olması nedeniyle "tok satıcı" rolünü oynuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyu öncelikli olarak kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Satın alma opsiyonu için de 5 milyon euro vermeye hazır. Ancak İngilizlerin 2 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu bonservisiyle satmayı planladığı ve 7 milyon euro istediği öğrenildi. Galatasaray ise fiyatı aşağıya çekmeye uğraşıyor.



