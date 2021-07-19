Burak Elmas konuşacak

Galatasaray Başkanı Burak Elmas bugün 17.00’de GS TV’ye çıkıyor. Türk Telekom Stadyumu’nda yapılacak değerlendirme toplantısının 45 dakika süreceği açıklandı. Elmas’ın göreve başladığı 1 aylık süre içinde yapılan faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunacağı belirtildi. Yayın, sarı-kırmızılıların youtube kanalından da canlı verilecek.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas bugün 17.00'de GS TV'ye çıkıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak değerlendirme toplantısının 45 dakika süreceği açıklandı. Elmas'ın göreve başladığı 1 aylık süre içinde yapılan faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunacağı belirtildi. Yayın, sarı-kırmızılıların youtube kanalından da canlı verilecek.