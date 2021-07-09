Son dakika transfer haberi: Barış Alper Yılmaz resmen Galatasaray'da!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Bu sezon 36 karşılaşmaya çıkan Yılmaz, 8 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Barış Alper Yılmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, kariyerine Rize Özel İdare Spor'da başladı. Ardından Ankara Demirspor'a transfer olan genç kanat, 2020'de Keçiörengücü'ne geçti. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan genç futbolcu, Galatasaray'la 5 yıllık kontrat imzaladı. Barış Alper Yılmaz, Türkiye U21 Milli Takımı'nın formasını ise 3 maçta terletirken 1 de gol attı.