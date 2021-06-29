Galatasaray 6 günde parladı

Galatasaray, Florya Tesisleri'nde oynadığı ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti. Sarıkırmızılıların gollerini 36 ve 62. dakikalarda yeni transfer Aytaç Kara kaydetti. Teknik direktör Fatih Terim, 21 Haziran'da takımın başına geçerken, henüz 6 günde hedeflediği pas oyunundan örnekler sundu. Sarı-kırmızılılar, 20 Temmuz'da oynanacak PSV Eindhoven maçı öncesi ortaya koyduğu istekli futbolla taraftarlarını mutlu etti.



SINIFI GEÇTİLER

Galatasaray'ın yeni transferlerinden özellikle Aytaç Kara, attığı 2 golün yanı sıra orta sahadaki mücadelesi, oyun görüşü ve uyumuyla geçer not aldı. Alpaslan Öztürk de arzu ve isteğiyle dikkat çekerken, eksikliklerine rağmen gelecek için umut verdi.