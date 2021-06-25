Defansa Bazoer

Luyindama'nın satılması konusunda prensip kararı alan Galatasaray araştırmalarına devam ediyor. Gündeme gelen isimlerden birisi ise sezonu Vitesse'de tamamlayan Riechedly Bazoer oldu. Vitesse'de son sezonuna giren 25 yaşındaki stopere kulübü, "İyi bir teklif getirirsen gidebilirsin" dedi. Bunun üzerine menajeri Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar ilgi gösterdi. Ancak bir sezon sonra bedava alınabilecek oyuncu için 5 milyon euro ödemeyi reddetti.

2 MİLYON EURO VERMEYE HAZIR

Riechedly Bazoer ise Galatasaray'a gelip daha yüksek maaş alabilme ihtimali yüzünden Vitesse'nin kendisine yaptığı, "Ağustos'a kadar takım bulmalısın" çağrısına kulaklarını tıkadı. Galatasaray, Bazoer için 2 milyon euro'nun üzerinde bir teklif düşünmüyor. İki kulüp arasında menajerler aracılığıyla pazarlıklar devam ediyor; Temmuz ayı içinde sürpriz yaşanabilir. Riechedly Bazoer, 12 Temmuz 2019'da 1.5 milyon euro karşılığında Wolfsburg'tan transfer edilmişti.

HEM SAVAŞÇI HEM GOLCÜ

Geçtiğimiz sezon 29 maça çıkan 24 yaşındaki stoper, 5 gol, 1 asistlik performansı ile hücuma da katkı yaptı. Kariyeri boyunca ise 229 karşılaşmada forma giydi. Toplamda 21 gol ve 16 asisti bulunuyor.

PSV ve Ajax altyapısından yetişen Riechedly Bazoer, 2017 yılında 12 milyon euro'ya Ajax'tan Wolfsburg'a transfer olmuştu. Porto, Utrecht, Wolfsburg'ta kiralık oynadıktan sonra Vitesse'nin yolunu tuttu.