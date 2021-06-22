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Son dakika transfer haberleri | İşte 'ın ilk transferi! bizzat aradı

'da başkan seçilir seçilmez 'i teknik direktörlük koltuğuna geri getiren , ilk transferini de yapıyor. Elmas, tecrübeli teknik adamın çok istediği için harekete geçti. 3 milyon Euro istenen genç futbolcu için sarı kırmızılılar takas teklifi sunacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 10:11
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | İşte Burak Elmas'ın ilk transferi! Fatih Terim bizzat aradı

, 'nde yıldızını parlatan için harekete geçti. Sarı Kırmızılı ekip, 'in istediği genç yıldız için hafta içerisinde girişim yapacak ve ile pazarlık masasına oturacak.

FATİH TERİM İSTEDİ!

Kadrosuna dış transferde ve 'ü dahil eden Galatasaray iç transferde ise ile 3, ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dış transferde harekete geçen Galatasaray'da bu hafta içerisinde sıcak saatler yaşanacak. Sarı Kırmızılı ekipte yeni yönetimin hedefi Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz. Galatasaray, Terim'in transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz için hafta içerisinde girişim yapacak.

'un da resmi teklif yaptığı ve ardından bekleme kararı aldığı Barış Alper için Ankara temsilcisi 3 milyon Euro + satıştan %25 pay istiyor. Ajansspor'un haberine göre; ekibi takas teklifine de sıcak bakıyor. Ankara Keçiörengücü Başkanı , yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Barış Alper Yılmaz için sezon içinde kendisini aradığını söyledi.

Ankara Keçiörengücü ile ligde 34 maçın tamamında forma giyen başarılı sol kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda sekiz gol atarken beş kez de asist yapma başarısı gösterdi. Barış Alper Yılmaz, 'nda da iki kez forma giydi.

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