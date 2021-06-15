Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'a olay gönderme!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz sezon Beşiktaş be Hatayspor arasında oynanan maça ilişkin konuştu.



İşte o sözler;



"İyi oldu sorduğunuz, ben unutuyorum. Billong olayı çıktı mahrem olduğu için veremedik. Olay olduğunda TFF'ye başvurduk. TFF'den haber alan yayıncı kardeşimiz bunu flu da olsa açıkladı. Biz delilleriyle birlikte TFF'ye başvurduk. Bu aydınlatılmazsa uluslararası arenada takibini sürdüreceğimizi belirttik.

Ben hakkıyla şerefiyle yapıyorum dersen diğerleri haksız şerefsiz anlamı çıkar. Yapmayın. Herkes elinden geldiğince çalışıyor. Keşke teşvik ve primin şike sayılması kaldırılmasaydı. Ben bir şey yaptınız demiyorum. Ama kuşkularımız var. Bunu lütfen aklayın. Beşikaş ve Fenerbahçe bir şey yapmış olsa sevinmem. Üzülürüm. Ama biz temiziz. Şike olayına Adnan Polat karışsa, Ünal Aysal karışsa biz anında ihraç ederdik. Sen adımızı karaladın derdik. Ben yaptınız demiyorum ama öyle görünüyor.

"HATA YAPAN ORTAYA ÇIKSIN"

"Beşiktaş camiasından özür dilerim. Beşiktaş'ın hakkı ve şerefiyle yürüdüğünü biliyorum. Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler yakın arkadaşım. Onların camiasına laf etmem. Yönetim hata yapıyorsa, ortaya çıksın."

"DUYGULARINI İŞİNE KARIŞTIRIRSAN OLMAZ"

"Serdar Tatlı'ya çok güveniyordum. Urfa'da babasıyla birlikte Beşiktaş Derneği kurucusuymuş, ne bilebilirim. Daha iyi hatta, futbolla ilgileniyor. Ancak duyguları işin içine karıştırırsan olmaz. Biz öyle hissettik, atamalarda sıkıntı gördük ve istifasını istedik."