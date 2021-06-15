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Son dakika spor haberi: Başkanı 'den Beşiktaş'a olay gönderme!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulübün başkanı , canlı yayında yaptığı konuşmada Beşiktaş'a göndermelerde bulundu. Cengiz, "Ben hakkıyla şerefiyle yapıyorum dersen diğerleri haksız şerefsiz anlamı çıkar. Yapmayın. Herkes elinden geldiğince çalışıyor. Keşke teşvik ve primin şike sayılması kaldırılmasaydı. Ben bir şey yaptınız demiyorum. Ama kuşkularımız var. Bunu lütfen aklayın. bir şey yapmış olsa sevinmem. Üzülürüm. Ama biz temiziz." dedi. İşte o sözlerin tamamı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 15:55 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 16:14
Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'a olay gönderme!

Başkanı , geçtiğimiz sezon Beşiktaş be arasında oynanan maça ilişkin konuştu.

İşte o sözler;

"İyi oldu sorduğunuz, ben unutuyorum. Billong olayı çıktı mahrem olduğu için veremedik. Olay olduğunda TFF'ye başvurduk. TFF'den haber alan yayıncı kardeşimiz bunu flu da olsa açıkladı. Biz delilleriyle birlikte TFF'ye başvurduk. Bu aydınlatılmazsa uluslararası arenada takibini sürdüreceğimizi belirttik.

Ben hakkıyla şerefiyle yapıyorum dersen diğerleri haksız şerefsiz anlamı çıkar. Yapmayın. Herkes elinden geldiğince çalışıyor. Keşke teşvik ve primin şike sayılması kaldırılmasaydı. Ben bir şey yaptınız demiyorum. Ama kuşkularımız var. Bunu lütfen aklayın. bir şey yapmış olsa sevinmem. Üzülürüm. Ama biz temiziz. Şike olayına karışsa, karışsa biz anında ihraç ederdik. Sen adımızı karaladın derdik. Ben yaptınız demiyorum ama öyle görünüyor.

"HATA YAPAN ORTAYA ÇIKSIN"

"Beşiktaş camiasından özür dilerim. Beşiktaş'ın hakkı ve şerefiyle yürüdüğünü biliyorum. Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler yakın arkadaşım. Onların camiasına laf etmem. Yönetim hata yapıyorsa, ortaya çıksın."

"DUYGULARINI İŞİNE KARIŞTIRIRSAN OLMAZ"

"'ya çok güveniyordum. Urfa'da babasıyla birlikte kurucusuymuş, ne bilebilirim. Daha iyi hatta, futbolla ilgileniyor. Ancak duyguları işin içine karıştırırsan olmaz. Biz öyle hissettik, atamalarda sıkıntı gördük ve istifasını istedik."

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