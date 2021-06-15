Son dakika Galatasaray haberi: Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, canlı yayında Fatih Terim'e ilişkin konıştu.

İşte o sözler:

"Ben Fatih Terim varken, asla ikinci bir teknik direktör ismini ağzıma almadım. Hocasız olmamızı doğru bulmuyorum ancak yeni hoca kararını yeni yönetime bıraktım. Ben Okan Buruk ile hiçbir zaman görüşmedim.

Mustafa Denizli arkadaşım. Fenerbahçe'ye gidince bozulmuştum.

Fatih Terim bana düşmanım dedikten sonra ben bir daha onunla çalışmam. Daha sonra yanlış anladın beni deseydin olay düzelirdi. Bir şeye alındıysan ara beni sor. Neden kamuoyuna açıklıyorsun. Ben buna yanıt vermezsem başkanlık makamı biter. Fatih Hoca'ya da zararı olur. Ben ayın 1'ine kadar bekledim. Feshetmedim.

Fatih Terim de opsiyonu imzalamadı. O da düşünceli bir davranış. Teşekkür ederim."