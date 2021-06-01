Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fatih Terim ve Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin'de resmen kulüpten ayrıldı

'da ve 'nın ardından 'de resmen kulüpten ayrıldı

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda sözleşmesi sona eren 'in ayrıldığının ardından , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulüpten ayrıldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'da bir diğer yardımcı antrenör , yaptığı yazılı açıklama ile teknik heyetten ayrıldığını ifade etti. İşte o açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 19:27
Galatasaray'da Fatih Terim ve Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin'de resmen kulüpten ayrıldı

'da 'in ayrılığının ardından da kulübe veda ettiğini duyurmuştu.

Galatasaray'da yaşanan bu gelişmelerin ardından bir ayrılık daha geldi ve Levet Şahin de, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA
"Tarihi başarılarla dolu, her şeyin en iyisini hak eden bir camiaya 3,5 yıl emek vermiş olmaktan hem gurur hem de mutluluk duyuyorum. Emeklerin karşılığı olan başarılarda bir nebze payımın olmasının verdiği huzur ile yoluma devam ediyorum. Bu sürede Galatasaray'ın bana kattığı değerleri, ömrüm boyunca unutmayacağım.
Galatasaray'a hizmet etmiş bir kardeşiniz, ağabeyiniz, arkadaşınız ve yardımcı antrenör olarak benim için çok fazla anlam ve değere sahip saygıdeğer Fatih Terim hocama, çalışma arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, sarı kırmızı renklere gönül vermiş büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim.

Saygılarımla,
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