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Gençlerbirliği - Göztepe: 5-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 'in 41. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi ağırladı. 8 gollü karşılaşmayı ev sahibi takım 5-3 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 23:14
Gençlerbirliği - Göztepe: 5-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET
'in 41'inci haftasında kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Stancu'nun hat-trick yaptığı karşılaşmadan Gençlerbirliği 5-3 galip ayrıldı.

12'nci dakikada ceza sahası önüne topu taşıyan Soner, Ideye'ye ara pas çıkardı. Altı pasın içinde topla buluşan Ideye, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1

31'inci dakikada Halil'in kaleye paralel açtığı ortada topla buluşan , bekletmeden şut çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

38'inci dakikada 'in pasında altı pasın içince topla buluşan Lima, topu kale yerine auta gönderdi.

44'üncü dakikada Furman kullandığı köşe vuruşunda karambolde hava topuna yükselen topu ağlara gönderdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk devresi Göztepe'nin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

49'uncu dakikada Arda'nın uzaklaştırdığı topla araya giren Angelo, Ayite'ye pasını verdi. Ayite düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2

50'nci dakikada Halil'in ceza sahasına gönderdiği topta arka direkte Beykan kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 2-3

56'ncı dakikada Furman'ın pasıyla topla buluşan Stancu sert bir şutla takımın beraberliğe taşıdı: 3-3

70'inci dakikada Furman'ın pasında topa yükselen Metehan'ın şutu arka direkte Stancu'nun önünde kaldı. Kayarak topa dokunan Stancu topu ağlara gönderdi. 4-3

83'üncü dakikada topu önüne alan Stancu sert bir şut çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hat-trick yapan Stancu farkı 2'ye çıkardı: 5-3

Karşılaşma 5-3 Gençlerbirliği üstünlüğü ile sonuçlandı. Gençlerbirliği bu galibiyetle kümede kalma umudunu son haftaya taşımış oldu.

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