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Son dakika haberi: 'tan açıklaması! "Bütün borçları..."

Son dakika spor haberi: İkinci Başkanı , ile ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak, “’nün Dursun Özbek’e olan bütün borçları ödenmiş ve kendisinin Galatasaray kulübünden bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır. Aslında yapılan toplantı bundan ibarettir” ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 18:59
Son dakika Galatasaray haberi: Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek açıklaması! "Bütün borçları..."

2'nci Başkanı , eski başkanı ile görüştüğü konusunda çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özbek ile sadece geçmiş dönem borçlarıyla ilgili olarak toplantı yapıldığını ifade eden Albayrak, "Dursun Özbek'in kendi başkanlığı döneminden kalan bir alacağı vardı. Son 1 ayda karşılıklı ibralaşmak için Dursun Özbek ile Galatasaray Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde 3-4 kez toplantı yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü'nün Dursun Özbek'e olan bütün borçları ödenmiş ve kendisinin Galatasaray kulübünden bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır. Aslında yapılan toplantı bundan ibarettir. Yaptığımız bu toplantılarda Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ile Baş Hukuk Müşavirimiz Petek Arslan da yer almıştır" dedi.

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