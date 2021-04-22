Babel forvette

Tecrübeli teknik adam Halil Dervişoğlu'nun yerine Ryan Babel'i 11'de görevlendirdi. Terim yaptığı değişiklikle ilgili "Babel daha hazırdı. Kafamdaki şeyler Babel'le daha iyi olacak inancındayım. Halil'ten vazgeçmedim. Geçen maç kötü oynamadı" dedi.

AVCI'DAN 3 DOKUNUŞ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta Hatayspor ile 1-1 berabere kalınan maçın 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Hosseini'nin yerine kırmızı kart cezasını tamamlayan Vitor Hugo, Abdülkadir Parmak'ın yerine Berat Özdemir, kart cezalısı Yusuf Sarı'nın yerine ise sakatlığını atlayan Caleb Ekuban'ı sahaya sürdü.