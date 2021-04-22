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Babel forvette

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe maçının 11'inde tek değişikliğe gitti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Babel forvette

Tecrübeli teknik adam 'nun yerine 'i 11'de görevlendirdi. Terim yaptığı değişiklikle ilgili "Babel daha hazırdı. Kafamdaki şeyler Babel'le daha iyi olacak inancındayım. Halil'ten vazgeçmedim. Geçen maç kötü oynamadı" dedi.

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Teknik Direktörü , geçtiğimiz hafta ile 1-1 berabere kalınan maçın 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Hosseini'nin yerine kırmızı kart cezasını tamamlayan , Abdülkadir Parmak'ın yerine Berat Özdemir, kart cezalısı Yusuf Sarı'nın yerine ise sakatlığını atlayan Caleb Ekuban'ı sahaya sürdü.

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