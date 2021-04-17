Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

Sarı-kırmızılı ekip bugün Göztepe 'ye konuk olacak. Cimbom'un tek bir ihtimali kaldı, o da 3 puan.

Aslan, bu maçtan itibaren başlayarak sezon sonuna kadar kayıpsız gitmek istiyor. Aynı zamanda da Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin takılmasını bekleyecek.