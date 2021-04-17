Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü 'den flaş 11 kararı! maçında...

Son dakika haberi: 'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar güçlü rakibini deplasmanda yenip şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik direktör de zorlu mücadele öncesinde sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İşte Terim'in Göztepe maçı kadrosu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 12:03 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 12:25
Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

Süper Lig'de son 6 haftada 13 puan yitiren şampiyonluk yarışında yara üstüne yara almıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

Sarı-kırmızılı ekip bugün 'ye konuk olacak. Cimbom'un tek bir ihtimali kaldı, o da 3 puan.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

Aslan, bu maçtan itibaren başlayarak sezon sonuna kadar kayıpsız gitmek istiyor. Aynı zamanda da Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin takılmasını bekleyecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

HALİL DERVİŞOĞLU İLE ÖZEL GÖRÜŞME!

Sakatlıklar ve corona virüsü sebebiyle 'da bugün forvette Halil Dervişoğlu görev yapacak. hafta boyunca öğrencisiyle görüşerek ona olan güvenini iletti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

7 EKSİK VAR!

'da deplasmanı öncesinde kritik eksikler var. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Donk ve Ryan Babel cezaları sebebiyle İzmir'de yoklar.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

Omar Elabdelllaoui, sakatlıkları bulunan Martin Linnes, DeAndre Yedlin ve Radamel Falcao da oynayamayacaklar.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

Mostafa Mohamed de corona virüs karantinasında olduğu için bugün takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

TAYLAN 11'E ETEBO KULÜBEYE

'da son dönemdeki kötü gidiş sonrasında teknik direktör kadroda bir kez daha revizyona gidecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

Oynadığı maçlarda galibiyet yüzdesini düşüren Etebo kulübeye çekilecek. Sezonun en önemli kazanımı Taylan Antalyalı 11'deki yerine dönecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

MUSLERA

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

LUYINDAMA

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

MARCAO

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

SARACCHI

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

TAYLAN ANTALYALI

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

GEDSON

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

FEGHOULI

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

EMRE KILINÇ

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

KEREM AKTÜRKOĞLU

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş 11 kararı! Göztepe maçında...

HALİL DERVİŞOĞLU

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