Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da 5 imza yolda...

Son dakika spor haberi: Anlaşma sağlandı! 'da 5 imza yolda...

Son dakika spor haberi... 'de sona yaklaşılırken şampiyonluk yarışını sürdüren 'da yeni sezon hazırlıkları da başlamış durumda... Sarı-kırmızılılar ile nikah tazelerken, iç transferde birçok isimle de yeni imzaları atmak üzere. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 13:04 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 13:10
Son dakika spor haberi: Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da 5 imza yolda...

'da bir yandan şampiyonluk hesapları yapılırken diğer yandan transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Galatasaray, prensip anlaşmasına vardığı 5 isimle sözleşme imzalamak için harekete geçti. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da 5 imza yolda...

TERİM'İN HIRSLI GÖRÜNTÜSÜ DİKKATLERDEN KAÇMADI
'da Atakaş Hatayspor yenilgisi sonrası gözler Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in antrenmanlardaki hırslı görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika spor haberi: Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da 5 imza yolda...

İMZALAR ATILIYOR
Spor Toto 'de şampiyonluk hedefleyen 'da diğer taraftan transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Cimbom, anlaşma sağlanan 5 isimle resmi imzaları atmak için harekete geçti.

Son dakika spor haberi: Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da 5 imza yolda...

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
'da seçim öncesi teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda anlaşma sağlanan futbolcularla imzalar atılacak. Yönetim, Fatih Terim 'İmzalayın' dediği futbolcularla imzaları atacak.

Son dakika spor haberi: Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da 5 imza yolda...

MUSLERA İLE YENİLENDİ
'da Fernando 'nın sözleşmesi geçtiğimiz ay uzatılmış ve Uruguaylı kaleci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı.

Son dakika spor haberi: Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da 5 imza yolda...

3 YILLIK İMZA
'dan KAP'a şu açıklama yapılmıştı; Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando 'nın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son dakika spor haberi: Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da 5 imza yolda...

ARDA, MARCAO, LUYINDAMA, ÖMER VE EMRE İMZAYI ATIYOR
Akşam'ın haberine göre; , teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iç transfere öncelik vermiş durumda. 'nın sözleşmesini uzatan sarı kırmızılı yönetim, Luyindama, Marcao, Emre Akbaba, Arda Turan ve Ömer Bayram ile yapılan görüşmelerde de imza aşamasına geldi. Anlaşmaların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da 5 imza yolda...

MARCAO VE LUYINDAMA İLE 3 YIL DAHA
Luyindama ve Marcao'nun ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Başarılı savunmacı oyuncularıyla 3'er yıllık yeni bir sözleşme yapılacak.

Son dakika spor haberi: Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da 5 imza yolda...

İŞTE YILLIK ÜCRETLERİ
Böylece iki ismin sözleşme süreleri 4 yıla çıkacak. 1 milyon 50 bin euro yıllık maaşı olan Luyindama'nın yeni ücreti 1.5 milyon euro olacak. Marcao'nun ücreti ise 1.5 milyon euro seviyesine gelecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba ile de 3 yıllık anlaşma sağlandı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni ücreti ise 7 milyon TL olacak.

Son dakika spor haberi: Anlaşma sağlandı! Galatasaray'da 5 imza yolda...

ARDA TURAN 1 YIL DAHA GALATASARAY'DA
Sarı kırmızılı yönetim, kaptan Arda Turan'a 1 yıllık imza attıracak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ömer Bayram'la da anlaşma aşamasına gelindi. Arda'nın 5 milyon TL, Ömer'in ise 6 milyon TL yıllık ücret alması bekleniyor.

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