Leipzig’den Saracchi teklifi!

Alman ekibi gelecek sezon kadroda düşünmediği Marcelo Saracchi için Galatasaray'a "Zorunlu satın alma bedeli ile 1 yıl daha sizde kalsın" teklifi yaptı. Ancak Terim bir türlü istediği verimi alamadığı Saracchi'nin kalmasına çok sıcak bakmadığı ifade edildi. Galatasaray'ın sol bek için Leeds United ile sözleşmesinin sonuna gelen Alioski ile anlaştığı ifade ediliyor.