Alman ekibi gelecek sezon kadroda düşünmediği Marcelo Saracchi için Galatasaray'a "Zorunlu satın alma bedeli ile 1 yıl daha sizde kalsın" teklifi yaptı. Ancak Terim bir türlü istediği verimi alamadığı Saracchi'nin kalmasına çok sıcak bakmadığı ifade edildi. Galatasaray'ın sol bek için Leeds United ile sözleşmesinin sonuna gelen Alioski ile anlaştığı ifade ediliyor.
Leipzig’den Saracchi teklifi!
Leipzig'den Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 23:53 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50