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’den Saracchi teklifi!

'den 'a sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 23:53 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Leipzig’den Saracchi teklifi!

ekibi gelecek sezon kadroda düşünmediği için 'a "Zorunlu satın alma bedeli ile 1 yıl daha sizde kalsın" teklifi yaptı. Ancak bir türlü istediği verimi alamadığı Saracchi'nin kalmasına çok sıcak bakmadığı ifade edildi. Galatasaray'ın sol bek için ile sözleşmesinin sonuna gelen ile anlaştığı ifade ediliyor.

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