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Şu an sadece var

Kısa süre önce; 'nun 'i 'a göndererek yerine Mostafa Mohamed'i transfer etmek istediği iddia edilmişti… O iddia sonrasında Mısırlı golcüden sürpriz bir açıklama geldi. Ülkesinde sorulan sorular üzerine konuşan başarılı futbolcu, " ile ilgili söylentiler doğru mu bilmiyorum. Şu an sadece Galatasaray'ın Zamalek'ten benim bonservisimi alacağını biliyorum" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 20:17 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 07:21
Şu an sadece Galatasaray var
Kısa süre önce; 'nun 'i 'a göndererek yerine Mostafa Mohamed'i transfer etmek istediği iddia edilmişti… O iddia sonrasında Mısırlı golcüden sürpriz bir açıklama geldi. Ülkesinde sorulan sorular üzerine konuşan başarılı futbolcu, " ile ilgili söylentiler doğru mu bilmiyorum. Şu an sadece Galatasaray'ın Zamalek'ten benim bonservisimi alacağını biliyorum" dedi. Mohamed ayrıca, "Kariyerimin sınırları ve en büyük hayallerinden biri 'nda ile oynamak" diye konuştu.
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