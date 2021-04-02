Şu an sadece Galatasaray var
Kısa süre önce; Lazio'nun Vedat Muriç'i Galatasaray'a göndererek yerine Mostafa Mohamed'i transfer etmek istediği iddia edilmişti… O iddia sonrasında Mısırlı golcüden sürpriz bir açıklama geldi. Ülkesinde sorulan sorular üzerine konuşan başarılı futbolcu, "İtalya ile ilgili söylentiler doğru mu bilmiyorum. Şu an sadece Galatasaray'ın Zamalek'ten benim bonservisimi alacağını biliyorum" dedi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 20:17 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 07:21