Haberler Galatasaray Diagne’den haberler kötü

’den haberler kötü

taraftarları, başta olmak üzere gelecek sezon takımda olmasını istemedikleri oyuncuların yedeğe çekilmesini istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 20:34 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Diagne’den haberler kötü

Mbaye büyük bir hevesle 'a gitmişti… ilk maçında asist yapıp, 'a gol atınca herkesi heyecanlandırmıştı. Ancak Senegalli son 4 maçta suskun kaldı. 29 maçta 18 puanda kalan West Brom ise artık gelecek sezonu düşünmeye başladı. Çünkü Diagne'nin sahaya çıktığı 9 maçta sadece 1 galibiyet alan West Brom, 10 puan üzerinde yer alan 'ı 9 haftada yakalamak zorunda… Ancak taraftarlar bunu imkan dahilinde görmediği için artık , ve gibi isimlerin forma bulmasını istiyor.


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