Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen fakat alınan mağlubiyetinin arından morallerin bozulduğu Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transferde kadrosuna önemli isimleri kazandıran sarı kırmızılılar, gelecek sezon transfer çalışmalarına da başladı. İşte Terim'in transfer etmek istediği isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 15:58 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 16:01
Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

'in 31. haftasında oynanan Rizepsor maçını 4-3 kaybeden Galatasaray'da gelecek sezon transferleri için çalışmalar devam ediyor...

Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

Yönetim, Sivasspor maçı ardından yayıncı kuruluşa zemin hakkında eleştiride bulunan 'nın fişini çekti ve sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

ve gibi genç ve potansiyeli yüksek isimlere yönelmek isteyen sarı kırmızılı ekip, sezon sonunda yolları ayırmayı düşündüğü futbolcuların yerine daha genç ve potansiyelli isimleri alacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

Yerli futbolcularda da gençleşen Galatasaray, , , , ve gibi isimlerin Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almasını umuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

'in isteği doğrultusunda kiralık giden genç futbolcular arasından da yeniden değerlendirileceği isimler de olacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

Bu kapsamdaki isimlerden biri de 'a kiralık olarak giden ... Genç oyuncu gösterdiği başarılı performans ile Terim'in yüzünü güldürüyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

da son periyotta Boluspor formasıyla iyi bir performans sergilemesi halinde Galatasaray'a geri dönebilir.

Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

BURAK İNCE GÜNDEMDE

Orta alanda 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Burak İnce bu sezon TFF 1. Lig'de 17 maçta 4 gole imza atarken, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta rakip ağları 1 kez havalandırdı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

Bu performansı ile devlerin radarına giren Burak İnce, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın izlediği isimlerden biri.

Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

ENİS DESTAN

Trabzonspor'un da ilgilendiği, Avrupa kulüplerinin de yakından takip ettiği Enis Destan, Galatasaray'ın gençleşme operasyonunda yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

LAZAR TUFEGDZIC

Sırbistan B Milli Takımı'nda da oynayan 23 yaşındaki Lazar Tufegdzic, Galatasaray'ın Belhanda yerine düşündüğü isimlerden biri. Genç futbolcu bu sezon Subotica formasıyla ligde 21 maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

AZOR MATUSIWA

Galatasaray'ın birçok transferinde ön planda yer alan menajerlerden D'Avila, yeni bir transfere daha öncülük edebilir. İddiaya göre bir dönem adı Galatasaray ile anılan 23 yaşındaki Azor Matusiwa'yı Galatasaray'a önerdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

Azor Matusiwa bu sezon Groningen formasıyla 16 maçta yer aldı. Sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu Etebo'nun sezon sonu ayrılma ihtimaline göre takıma katılacak.

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