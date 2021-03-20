Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

ENİS DESTAN Trabzonspor'un da ilgilendiği, Avrupa kulüplerinin de yakından takip ettiği Enis Destan, Galatasaray'ın gençleşme operasyonunda yer alıyor.

LAZAR TUFEGDZIC Sırbistan B Milli Takımı'nda da oynayan 23 yaşındaki Lazar Tufegdzic, Galatasaray'ın Belhanda yerine düşündüğü isimlerden biri. Genç futbolcu bu sezon Subotica formasıyla ligde 21 maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı.