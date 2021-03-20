Son dakika spor haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Sezon sonu 4 transfer

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Rizepsor maçını 4-3 kaybeden Galatasaray'da gelecek sezon transferleri için çalışmalar devam ediyor...
Yönetim, Sivasspor maçı ardından yayıncı kuruluşa zemin hakkında eleştiride bulunan Younes Belhanda'nın fişini çekti ve sözleşmesi tek taraflı feshedildi.
Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed gibi genç ve potansiyeli yüksek isimlere yönelmek isteyen sarı kırmızılı ekip, sezon sonunda yolları ayırmayı düşündüğü futbolcuların yerine daha genç ve potansiyelli isimleri alacak.