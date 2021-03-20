Son dakika Galatasaray haberi: Beckham'dan flaş Radamel Falcao sözleri! Transfer...

Sakatlığını atlattıktan sonra iyi bir geri dönüş yapan Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği merak konusu oldu.
Sakatlığını atlattıktan sonra iyi bir geri dönüş yapan Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği merak konusu oldu.
Yüksek maliyeti nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen Kolombiyalı futbolcuya Inter Miami'nin talip olduğu öne sürülmüştü.
TRANSFER AÇIKLAMASI GELDİ!
MLS Ligi ekibinin kadrosuna katmak istediği iddia edilen Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili flaş açıklamalar geldi.
büyük hissedarları arasında yer alan David Beckham, kulübün transfer stratejisini ve bir arada olmaktan mutluluk duyacakları bazı futbolcular olduğunu açıkladı.
PLANLAMANIN TEMELİ MIAMI AKADEMİSİ
Miami'nin transfer için cazibe merkezi haline getirmek istemediklerini aksine kulübün temel noktasını Miami Akademi üzerine kurmayı planladıklarını ifade eden Beckham, "Miami'de kendimize 10 yıllık öncelikli bir projeksiyon çizdik ve bu planlamanın temelini akademimiz oluşturuyor.
Akademideki çocukları en kısa sürede en verimli şekilde takıma monte etmek istiyoruz ve bu çocuklara yardımcı olabilecek bazı tecrübeli futbolculara da ihtiyacımız var.
Burada sadece futbol gelişimi anlamında bir tecrübeden söz etmiyorum, sosyal gelişim, yaşantı, markalaşma gibi futbolla iç içe olan bazı faktörler var. Tecrübeli futbolcular, akademideki futbolcuların gelişimine her yönden faydalı olacaktır" dedi.
RONALDO, MESSI VE FALCAO...
Ronaldo, Messi, Falcao hakkında da konuşan Beckham, "Miami'ye büyük futbolcular getirmek istiyoruz. Ronaldo, Messi, Falcao sikletinde futbolcuların da gelmesini istiyoruz ancak ekonomik gerçekleri de göz önünde bulundurmak zorundayız. Kulüp yönetimi bu ve benzeri transferler için en doğru stratejiyi belirleyecektir" şeklinde konuştu.
YILDIZ DEĞİL, DOĞRU OYUNCU
Transfer süreçlerinde kendisine Sir Alex Ferguson'u kılavuz olarak kabul ettiğini ifade eden Beckham, "Sir Alex Ferguson doğru oyuncuyu seçmede ustaydı, her zaman dünyanın en iyi oyuncusunu getirmedi, kulüp için doğru oyuncuyu getirdi ve benim de yapmak istediğim şey bu" dedi.