Son dakika Galatasaray haberi: Beckham'dan flaş Radamel Falcao sözleri! Transfer...

Burada sadece futbol gelişimi anlamında bir tecrübeden söz etmiyorum, sosyal gelişim, yaşantı, markalaşma gibi futbolla iç içe olan bazı faktörler var. Tecrübeli futbolcular, akademideki futbolcuların gelişimine her yönden faydalı olacaktır" dedi.

RONALDO, MESSI VE FALCAO...

Ronaldo, Messi, Falcao hakkında da konuşan Beckham, "Miami'ye büyük futbolcular getirmek istiyoruz. Ronaldo, Messi, Falcao sikletinde futbolcuların da gelmesini istiyoruz ancak ekonomik gerçekleri de göz önünde bulundurmak zorundayız. Kulüp yönetimi bu ve benzeri transferler için en doğru stratejiyi belirleyecektir" şeklinde konuştu.