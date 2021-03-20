Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Beckham'dan flaş Radamel Falcao sözleri! Transfer...

Son dakika haberi: Beckham'dan flaş sözleri! Transfer...

'ın yıldız golcüsü 'nun transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. ekibi 'yle adı anılan Kolombiyalı golcü hakkında flaş açıklamalar geldi. Inter Miami'nin hissedarları arasında yer alan , kulübün transfer stratejisiyle ilgili konuştu ve Falcao'nun transferi hakkında gündem yaratan ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 18:10
Son dakika Galatasaray haberi: Beckham'dan flaş Radamel Falcao sözleri! Transfer...

Sakatlığını atlattıktan sonra iyi bir geri dönüş yapan 'ın dünyaca ünlü futbolcusu 'nun takımdaki geleceği merak konusu oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Beckham'dan flaş Radamel Falcao sözleri! Transfer...

Yüksek maliyeti nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen Kolombiyalı futbolcuya 'nin talip olduğu öne sürülmüştü.

Son dakika Galatasaray haberi: Beckham'dan flaş Radamel Falcao sözleri! Transfer...

TRANSFER AÇIKLAMASI GELDİ!
ekibinin kadrosuna katmak istediği iddia edilen 'nun transferiyle ilgili flaş açıklamalar geldi.

Son dakika Galatasaray haberi: Beckham'dan flaş Radamel Falcao sözleri! Transfer...

büyük hissedarları arasında yer alan , kulübün transfer stratejisini ve bir arada olmaktan mutluluk duyacakları bazı futbolcular olduğunu açıkladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Beckham'dan flaş Radamel Falcao sözleri! Transfer...

PLANLAMANIN TEMELİ MIAMI AKADEMİSİ
Miami'nin transfer için cazibe merkezi haline getirmek istemediklerini aksine kulübün temel noktasını Miami Akademi üzerine kurmayı planladıklarını ifade eden Beckham, "Miami'de kendimize 10 yıllık öncelikli bir projeksiyon çizdik ve bu planlamanın temelini akademimiz oluşturuyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Beckham'dan flaş Radamel Falcao sözleri! Transfer...

Akademideki çocukları en kısa sürede en verimli şekilde takıma monte etmek istiyoruz ve bu çocuklara yardımcı olabilecek bazı tecrübeli futbolculara da ihtiyacımız var.

Son dakika Galatasaray haberi: Beckham'dan flaş Radamel Falcao sözleri! Transfer...

Burada sadece futbol gelişimi anlamında bir tecrübeden söz etmiyorum, sosyal gelişim, yaşantı, markalaşma gibi futbolla iç içe olan bazı faktörler var. Tecrübeli futbolcular, akademideki futbolcuların gelişimine her yönden faydalı olacaktır" dedi.

Son dakika Galatasaray haberi: Beckham'dan flaş Radamel Falcao sözleri! Transfer...

RONALDO, MESSI VE FALCAO...
Ronaldo, Messi, Falcao hakkında da konuşan Beckham, "Miami'ye büyük futbolcular getirmek istiyoruz. Ronaldo, Messi, Falcao sikletinde futbolcuların da gelmesini istiyoruz ancak ekonomik gerçekleri de göz önünde bulundurmak zorundayız. Kulüp yönetimi bu ve benzeri transferler için en doğru stratejiyi belirleyecektir" şeklinde konuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Beckham'dan flaş Radamel Falcao sözleri! Transfer...

YILDIZ DEĞİL, DOĞRU OYUNCU
Transfer süreçlerinde kendisine Sir Alex Ferguson'u kılavuz olarak kabul ettiğini ifade eden Beckham, "Sir Alex Ferguson doğru oyuncuyu seçmede ustaydı, her zaman dünyanın en iyi oyuncusunu getirmedi, kulüp için doğru oyuncuyu getirdi ve benim de yapmak istediğim şey bu" dedi.

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